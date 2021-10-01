В «Газпроме» прокомментировали ситуацию с транзитом по трубопроводу «Ямал — Европа»

ПАО «Газпром» заявило, что динамика потоков по конкретным маршрутам зависит от оптимизации логистического портфеля.

«Газпром» осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактным обязательствам. Исходя из этих заявок, а также из возможностей по оптимизации портфеля мощностей, компания бронирует транспортные мощности на отдельных направлениях», — цитирует Интерфакс сообщение компании.

В «Газпроме» заверили, что компания выполняет заявки по поставкам газа в Европу в полном объёме.

Ранее стало известно о падении показателей прокачки газа на газопроводе «Ямал — Европа» более чем в два раза.