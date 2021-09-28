«Газпром»: компания полностью выполняет заявки по поставкам газа в Европу

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В «Газпроме» заверили, что компания выполняет заявки по поставкам газа в Европу в полном объёме.
«Газпром»: компания полностью выполняет заявки по поставкам газа в Европу
  • Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром», снижение поставок по газопроводу Ямал — Европа носит временный характер.

«Это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов. Заявки выполняются в полном объёме», — заявили в компании.

Ранее стало известно о падении показателей по прокачке газа на газопроводе Ямал — Европа более чем в два раза.

В то же время цены на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые в истории превысили отметку $1000 за 1 тыс. куб. м.

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