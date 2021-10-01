Исследование: в Москве зарплаты специалистов из IT выросли почти на 40%

Из исследования, проведённого сервисом SuperJob и Московским физико-техническим институтом, следует, что зарплаты в сфере информационных технологий (IT) в Москве за два прошедших года выросли на 39,5%.

Об этом пишет «Газета.Ru».

В 2019 году начинающие программисты PHP (создание сайтов и приложений) могли рассчитывать на доход до 80 тыс. рублей, сегодня — до 110 тыс. рублей.

Аналитики больших данных и разработчики Java сразу после вуза могут получать до 130 тыс. рублей в месяц в том случае, если имеют портфолио выполненных проектов.

Исследование проводилось в июне 2021 года в Москве.

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.