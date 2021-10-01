Исследование: в Москве зарплаты специалистов из IT выросли почти на 40%
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Об этом пишет «Газета.Ru».
В 2019 году начинающие программисты PHP (создание сайтов и приложений) могли рассчитывать на доход до 80 тыс. рублей, сегодня — до 110 тыс. рублей.
Аналитики больших данных и разработчики Java сразу после вуза могут получать до 130 тыс. рублей в месяц в том случае, если имеют портфолио выполненных проектов.
Исследование проводилось в июне 2021 года в Москве.
Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.