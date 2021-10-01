Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,4 п.п.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт банка.
Минимальная ставка по ипотеке для молодых семей на жильё на вторичном рынке выросла с 7,7% до 8,1%, а базовая ставка для остальных заёмщиков — с 8,1% до 8,5% годовых.
Ставка рефинансирования ипотеки повысилась с 7,9% до 8,2%. Для программ ипотеки с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома ставка не изменится.
Уровень годовой инфляции в России впервые с 2016 года превысил 7%.