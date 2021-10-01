Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,4 п.п.

Сбербанк с 1 октября повысил ставки по ипотеке по основным программам на 0,4 процентных пункта. Ставки по льготным программам не изменились.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт банка.

Минимальная ставка по ипотеке для молодых семей на жильё на вторичном рынке выросла с 7,7% до 8,1%, а базовая ставка для остальных заёмщиков — с 8,1% до 8,5% годовых.

Ставка рефинансирования ипотеки повысилась с 7,9% до 8,2%. Для программ ипотеки с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома ставка не изменится.

Уровень годовой инфляции в России впервые с 2016 года превысил 7%.