В «Газпром экспорте» заявили об абсурдности обвинений в недопоставках газа в Европу

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Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев в статье для корпоративного журнала «Газпрома» рассказал о поставках российского газа в Европу.
В «Газпром экспорте» заявили об абсурдности обвинений в недопоставках газа в Европу
  • © AP

Как сообщает ТАСС, согласно данным из этой статьи, Европа увеличила импорт трубопроводного газа в первом полугодии 2021 года на 31,5 млрд куб. м, или на 33%, при этом отборы газа из России возросли на 17,2 млрд куб. м, или на 22%.

Комлев отметил, что «поставки трубопроводного газа «Газпромом» происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришёлся на долю важнейших покупателей».

Он сообщил, что к концу июля добыча «Газпрома», согласно предварительным данным, достигла 298,2 млрд куб. м газа, что на 18,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

По его словам, «при этом экспорт газа компании вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 млрд куб. м».

«Эти данные доказывают абсурдность обвинений "Газпрома" в недопоставках», -— подчеркнул Комлев.

Ранее представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унгард подтвердила, что Россия выполняет договоры о поставках газа и Берлину неизвестны случаи сознательных нарушений договоров.

В «Газпроме», в свою очередь, заявляли, что компания поставляет газ в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.

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