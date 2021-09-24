В «Газпром экспорте» заявили об абсурдности обвинений в недопоставках газа в Европу
- © AP
Как сообщает ТАСС, согласно данным из этой статьи, Европа увеличила импорт трубопроводного газа в первом полугодии 2021 года на 31,5 млрд куб. м, или на 33%, при этом отборы газа из России возросли на 17,2 млрд куб. м, или на 22%.
Комлев отметил, что «поставки трубопроводного газа «Газпромом» происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришёлся на долю важнейших покупателей».
Он сообщил, что к концу июля добыча «Газпрома», согласно предварительным данным, достигла 298,2 млрд куб. м газа, что на 18,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
По его словам, «при этом экспорт газа компании вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 млрд куб. м».
«Эти данные доказывают абсурдность обвинений "Газпрома" в недопоставках», -— подчеркнул Комлев.
Ранее представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унгард подтвердила, что Россия выполняет договоры о поставках газа и Берлину неизвестны случаи сознательных нарушений договоров.
В «Газпроме», в свою очередь, заявляли, что компания поставляет газ в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.