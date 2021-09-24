Экспорт продукции машиностроения в Москве вырос на 46%

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Столичные машиностроители за первую половину 2021 года экспортировали продукции на $4,59 млрд. Это на 46,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспорт продукции машиностроения в Москве вырос на 46%
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 15%.

«Прежде всего это связано с увеличением спроса на оборудование и детали. Продукция машиностроительной отрасли Москвы сегодня востребована в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной и Южной Азии, Европе, а также в Северной Африке», — заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В числе наиболее активных покупателей товаров из Москвы — Китай, Казахстан, Белоруссия и Германия.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.

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