Экспорт продукции машиностроения в Москве вырос на 46%

Столичные машиностроители за первую половину 2021 года экспортировали продукции на $4,59 млрд. Это на 46,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 15%.

«Прежде всего это связано с увеличением спроса на оборудование и детали. Продукция машиностроительной отрасли Москвы сегодня востребована в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной и Южной Азии, Европе, а также в Северной Африке», — заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В числе наиболее активных покупателей товаров из Москвы — Китай, Казахстан, Белоруссия и Германия.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.