Экспорт продукции машиностроения в Москве вырос на 46%
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».
По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 15%.
«Прежде всего это связано с увеличением спроса на оборудование и детали. Продукция машиностроительной отрасли Москвы сегодня востребована в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной и Южной Азии, Европе, а также в Северной Африке», — заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В числе наиболее активных покупателей товаров из Москвы — Китай, Казахстан, Белоруссия и Германия.
Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.