В МИД России назвали «Северный поток — 2» экономическим проектом

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом.

«Для нас «Северный поток — 2» остаётся исключительно экономическим проектом. Мы не собираемся использовать его, как говорят украинцы, в каких-то геополитических расчётах. Нам этого не нужно», — заявил он в интервью ТАСС.

Вместе с этим представитель МИД подчеркнул, что десятилетия сотрудничества России с Европой в газовой сфере показали, что Москва ни разу не использовала газовый фактор в качестве политического инструмента.

Ранее советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал власти Украины «не зацикливаться» и не ограничиваться разговорами о «Северном потоке — 2» и транзите российского газа, а использовать залежи украинских месторождений и интегрироваться в европейскую энергетическую систему.