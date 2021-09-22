В МИД России назвали «Северный поток — 2» экономическим проектом

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Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом.
В МИД России назвали «Северный поток — 2» экономическим проектом
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«Для нас «Северный поток — 2» остаётся исключительно экономическим проектом. Мы не собираемся использовать его, как говорят украинцы, в каких-то геополитических расчётах. Нам этого не нужно», — заявил он в интервью ТАСС.

Вместе с этим представитель МИД подчеркнул, что десятилетия сотрудничества России с Европой в газовой сфере показали, что Москва ни разу не использовала газовый фактор в качестве политического инструмента.

Ранее советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал власти Украины «не зацикливаться» и не ограничиваться разговорами о «Северном потоке — 2» и транзите российского газа, а использовать залежи украинских месторождений и интегрироваться в европейскую энергетическую систему.

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