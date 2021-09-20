Поставки газа по «Силе Сибири» остановят на неделю для профилактики

«Газпром» с 22 по 29 сентября проведёт на газопроводе «Сила Сибири» плановые профилактические работы, работа трубопровода будет приостановлена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Отмечается, что сроки проведения работ согласованы с китайской компанией CNPC в 2020 году.

«По ранее достигнутой договорённости профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью», — добавили в «Газпроме».

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на годовом собрании Международного делового конгресса, рассказал о поставках газа в Китай.