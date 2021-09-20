Поставки газа по «Силе Сибири» остановят на неделю для профилактики
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Отмечается, что сроки проведения работ согласованы с китайской компанией CNPC в 2020 году.
«По ранее достигнутой договорённости профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью», — добавили в «Газпроме».
Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на годовом собрании Международного делового конгресса, рассказал о поставках газа в Китай.