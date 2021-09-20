«Газпром» не стал бронировать допмощности через Украину в октябре

Короткая ссылка
«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь, следует из данных платформы RBP.
«Газпром» не стал бронировать допмощности через Украину в октябре
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, Оператор ГТС Украины предложил на аукционе транзитные мощности на следующий месяц в объёме до 9,8 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров — через «Сохрановку», однако они остались невостребованными.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE начали расти и вновь превысили отметку $900 за 1 тыс. кубометров.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год.

В МИД России отмечали готовность российской стороны продолжать транзит и подчёркивали, что этот вопрос является чисто коммерческим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить