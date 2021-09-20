«Газпром» не стал бронировать допмощности через Украину в октябре

«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь, следует из данных платформы RBP.

Как передаёт ТАСС, Оператор ГТС Украины предложил на аукционе транзитные мощности на следующий месяц в объёме до 9,8 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров — через «Сохрановку», однако они остались невостребованными.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE начали расти и вновь превысили отметку $900 за 1 тыс. кубометров.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год.

В МИД России отмечали готовность российской стороны продолжать транзит и подчёркивали, что этот вопрос является чисто коммерческим.