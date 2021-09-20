Цены на газ в Европе вновь превысили $900 за 1000 кубометров
- Reuters
Так, передаёт ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса взлетела до $908 после пятничных значений менее $800.
15 сентября биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум и впервые превысили $960 за 1 тыс. куб. м.
Как отмечали в Кремле, стабилизировать ситуацию мог бы запуск поставок по «Северному потоку — 2».
Опрошенные RT специалисты прогнозируют дальнейший рост, что может ударить по европейским промышленным предприятиям и ускорить инфляцию в регионе.