Цены на газ в Европе вновь превысили $900 за 1000 кубометров

Цены на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE начали расти и вновь превысили отметку $900 за 1 тыс. куб. м.

Так, передаёт ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса взлетела до $908 после пятничных значений менее $800.

15 сентября биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум и впервые превысили $960 за 1 тыс. куб. м.

Как отмечали в Кремле, стабилизировать ситуацию мог бы запуск поставок по «Северному потоку — 2».

Опрошенные RT специалисты прогнозируют дальнейший рост, что может ударить по европейским промышленным предприятиям и ускорить инфляцию в регионе.