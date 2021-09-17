Аналитик Юшков назвал цель призыва евродепутатов к ЕК расследовать деятельность «Газпрома»

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что группа депутатов Европарламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать деятельность «Газпрома» из-за роста цен на газ.
Аналитик Юшков назвал цель призыва евродепутатов к ЕК расследовать деятельность «Газпрома»
  • РИА Новости

«Даже Еврокомиссия, наверное, удивилась такому поведению, такой трактовке ситуации на рынке. Это абсурдное заявление, и, главное, это явная политизация энергетических процессов. По логике польских и прибалтийских депутатов, значит, надо устроить расследование против поставщиков американского СПГ, против Катара, против Норвегии, против всех поставщиков газа на европейский рынок», — отметил эксперт.

Он добавил, что все поставщики СПГ почти в полном объёме весь свой товар «перекинули» на азиатские рынки и тем самым подняли цены.

При этом эксперт напомнил о договорённости между США и Германией о возможности введения санкций против «Северного потока — 2», если Россия будет использовать энергетику как «оружие». По мнению Юшкова, в данном письме евродепутаты намекают на то, что Россия якобы использовала газ для «давления» на Европу. 

«Опять мы упираемся в то, что лояльные США европейские страны, выполняя политический заказ, бьют по «Северному потоку — 2». Да, может быть, они открыто не говорят о том, что здесь замешан СП-2, но явно, что они намекают и пытаются включить тот механизм, который был прописан в совместном заявлении США и Германии после последней встречи Байдена и Меркель», — заключил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в ЕП сообщил, что группа депутатов Европарламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать деятельность «Газпрома» из-за роста цен на газ.

Отмечается, что обращение было отправлено евродепутатами из Польши и стран Балтии.

Представитель ЕК Арианна Подеста подтвердила получение письма и пообещала ответить на него в установленном порядке. 

В свою очередь, другой представитель структуры, Вивиан Лунела, отметила, что, по её мнению, подорожание газа связано с совпадением ряда объективных факторов.

15 сентября биржевые цены на газ в Европе обновили исторический максимум и впервые превысили $960 за 1 тыс. кубометров. Топливо подорожало на фоне истощения запасов сырья в регионе и прогнозов относительно наступления холодной зимы.

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