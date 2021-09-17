Путин рассказал, сколько денег даст Петербургу перерегистрация «Газпрома»

Президент России Владимир Путин заявил, что перерегистрация «Газпрома» в Санкт-Петербурге даст городу дополнительно 17 млрд рублей в этом году, 40 млрд — в 2022 году.

Об этом он рассказал на встрече по видеосвязи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 млрд рублей, а в следующем году — порядка 40 млрд рублей», — приводит ТАСС слова Путина.

Он отметил, что важно использовать эти средства на приоритетных направлениях развития города.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса, рассказал о запасах газа в России.