Путин рассказал, сколько денег даст Петербургу перерегистрация «Газпрома»
- РИА Новости
Об этом он рассказал на встрече по видеосвязи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
«ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 млрд рублей, а в следующем году — порядка 40 млрд рублей», — приводит ТАСС слова Путина.
Он отметил, что важно использовать эти средства на приоритетных направлениях развития города.
Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса, рассказал о запасах газа в России.