Набиуллина призвала банки не «пилить сук, на котором сидят»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что, обманывая своих клиентов, банки пилят сук, на котором сидят.

«Мы вынуждены действовать все жёстче и жёстче — вводить ограничения по продажам токсичных продуктов. Другого выхода, чтобы защитить права граждан, у нас просто нет, и в итоге будут сжиматься возможности для предложения новых продуктов, которые могли бы быть вполне эффективными. Поэтому, обманывая своих клиентов сейчас, банки просто пилят сук, на котором сидят», — приводит ТАСС её слова.

Она призвала кредитные организации задуматься о том, чтобы иметь в долгосрочной перспективе лояльных клиентов, что можно сформировать честностью, порядочностью и заботой.

По её словам, «границы того, что такое хорошо и что такое плохо в российском банковском секторе, до сих пор очень сильно размыты».

Также глава ЦБ отметила, что прибыль российских банков в текущем году будет рекордной. Кроме того, глава ЦБ высказалась о возможности снижения ключевой ставки.