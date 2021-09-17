Глава ЦБ высказалась о возможности снижения ключевой ставки

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век», высказалась о возможности снижения ключевой ставки.
Глава ЦБ высказалась о возможности снижения ключевой ставки
  • РИА Новости

«Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям», — цитирует ТАСС Набиуллину.

По её словам, «маловероятно, что это произойдёт раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам».

10 сентября сообщалось, что Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75%.

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ.

Набиуллина заявляла, что допускает возможность того, что ключевая ставка превысит показатель в 7%.

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