Набиуллина допустила возможность, что ключевая ставка превысит 7%
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«Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы вернуть инфляцию к 4%. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, — мы это сигнализировали. Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%», — цитирует её ТАСС.
Ранее Набиуллина высказалась о денежно-кредитной политике России.
10 сентября сообщалось, что Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75%.