Набиуллина допустила возможность, что ключевая ставка превысит 7%

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что допускает возможность того, что ключевая ставка превысит показатель в 7%.
Набиуллина допустила возможность, что ключевая ставка превысит 7%
  • © РИА Новости / Пресс-служба Банка России

«Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы вернуть инфляцию к 4%. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, — мы это сигнализировали. Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%», — цитирует её ТАСС.

Ранее Набиуллина высказалась о денежно-кредитной политике России.

10 сентября сообщалось, что Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,75%.

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