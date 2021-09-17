Набиуллина прогнозирует рекордную прибыль российского банковского сектора в 2021 году

Прибыль российских банков в текущем году будет рекордной, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Как пишет ТАСС, об этом она сказала, выступая на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

«Банки (в период пандемии. — RT) не только избежали больших потерь или заметного ухудшения качества кредитных портфелей, но и сохранили прибыль. В этом году благодаря продолжающемуся росту бизнеса и низким расходам на резервы прибыль банков будет рекордной», — заявила Набиуллина.

В июле Центральный банк России улучшил прогноз по чистой прибыли банков по итогам текущего года.

Отмечается, что в июне 2021 года чистая прибыль банковского сектора в России составила 204 млрд рублей. В мае текущего года прибыль была 216 млрд рублей.