ЦБ улучшил прогноз по прибыли банков на 2021 год

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Центральный банк России улучшил прогноз по чистой прибыли банков по итогам текущего года.
ЦБ улучшил прогноз по прибыли банков на 2021 год
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Если не случится непредвиденных событий, прибыль по итогам года может достичь 2 трлн рублей или даже больше», — сообщает газета «Известия», ссылаясь на обзор Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации».

Отмечается, что в июне 2021 года чистая прибыль банковского сектора в России составила 204 млрд рублей. В мае текущего года прибыль была 216 млрд рублей.

Снижение прибыли было вызвано отрицательной валютной переоценкой на фоне укрепления курса рубля.

«Всего за первое полугодие 2021 года банки заработали 1,2 трлн рублей, что почти в два раза превышает результат первого полугодия 2020 года (630 млрд рублей)», — отметили в ЦБ.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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