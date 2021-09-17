Набиуллина оценила вероятность наступления мирового экономического кризиса

Глава Банка России России Эльвира Набиуллина оценила вероятность наступления глобального финансового кризиса как маловероятную.

«Вероятность (глобального экономического кризиса. — RT) мы оцениваем как очень низкую», — заявила она в интервью с РБК.

Набиуллина также добавила, что во многих государствах собрались долги, что вызывает опасения появления экономических «пузырей».

«В условиях мягкой денежно-кредитной политики такие негативные последствия есть. И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис», — заключила глава ЦБ.

Ранее она заявляла, что инфляция в России начнёт снижаться в конце сентября 2021 года.

2 сентября Центробанк представил сценарии развития экономической ситуации в России.