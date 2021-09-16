Объявлена архитектура программы Российской энергетической недели

Стала известна архитектура программы международного форума «Российская энергетическая неделя».

Запланировано более 30 деловых мероприятий по направлениям «Экономика и рынок: новые сценарии», «Цифровая трансформация», «Климатическая повестка», «Новые технологические решения», «Новая регуляторика в энергетике» и «Кадровый потенциал ТЭК».

Также состоится церемония награждения лауреатов премии «Глобальная энергия». На 15 октября намечены мероприятия молодёжного дня РЭН-2021.

«Российская энергетическая неделя — это одно из главных мировых событий в сфере энергетики. После перерыва в прошлом году мы вновь объединяем лидеров отрасли и экспертов на одной дискуссионной площадке. Одной из центральных тем станет изменение климата, зелёная энергетика и переход на новые высокоэкологичные виды топлива», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2021 Антон Кобяков.

По его словам, внимание уделят и кадровому потенциалу в отрасли, её цифровизации и перспективам развития энергетического рынка.

Со своей стороны, зампред правительства России Александр Новак отметил, что Российская энергетическая неделя за несколько лет стала одной из основных международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного ТЭК.

«Центральной темой РЭН-2021 станет развитие мирового ТЭК в контексте климатической повестки, цифровизации, изменения структуры рынка», — добавил он.

Ранее сообщалось, что международная конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ» пройдёт 26 ноября в Москве.