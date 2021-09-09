Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ» пройдёт 26 ноября в Москве
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Об этом сообщает oilcapital.ru.
В числе тем — перспективы развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов; динамика и ключевые тенденции на топливном рынке России и СНГ; рынок газомоторного топлива; влияние пандемии на экономику российских НПЗ, нефтебаз и АЗС.
Также планируется обсудить развитие цифровых технологий в сфере нефтепродуктообеспечения и сбытовой деятельности.
В июне «Ямал-Регион» сообщал о форуме «Ямал. Арктика. Нефтегаз».