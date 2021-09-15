«Газпром» за 8,5 месяца увеличил добычу газа более чем на 17%
- Reuters
На внутренний рынок «Газпром» нарастил поставки на 14,8% (на 21,3 млрд куб. м), говорится в сообщении.
При этом экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился до 138,6 млрд куб. м.
«Газпром» продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года). Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года на 17,4%, или на 20,6 млрд куб. м», — отметили в пресс-службе.
В 2021 году «Газпром» планирует добыть максимальный за десять лет объём газа, ожидается, что он превысит 510 млрд куб. м, считает начальник департамента компании Александр Иванников.