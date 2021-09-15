«Газпром» за 8,5 месяца увеличил добычу газа более чем на 17%

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За 8,5 месяца в 2021 году «Газпром», по предварительным данным, добыл 357,7 млрд куб. м газа — на 17,8% (53,9 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе компании.
«Газпром» за 8,5 месяца увеличил добычу газа более чем на 17%
  • Reuters

На внутренний рынок «Газпром» нарастил поставки на 14,8% (на 21,3 млрд куб. м), говорится в сообщении.

При этом экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился до 138,6 млрд куб. м.

«Газпром» продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года). Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года на 17,4%, или на 20,6 млрд куб. м», — отметили в пресс-службе.

В 2021 году «Газпром» планирует добыть максимальный за десять лет объём газа, ожидается, что он превысит 510 млрд куб. м, считает начальник департамента компании Александр Иванников.

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