«Газпром» планирует добыть в 2021 году максимальный за десять лет объём газа

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Объёмы добычи газа «Газпромом» в 2021 году превысят 510 млрд куб. м, это станет рекордным за последние десять лет уровнем добычи, рассказал начальник департамента компании Александр Иванников.
«Газпром» планирует добыть в 2021 году максимальный за десять лет объём газа
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«По нашим прогнозам, объём добычи газа группой «Газпром» в 2021 году увеличится более чем на 55 млрд куб. м и превысит цифру в 510 млрд куб. м. Это максимальный уровень за последние десять лет», — сказал Иванников, его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Газпром» в первом полугодии 2021 года увеличил поставки газа в страны Западной Европы на 28,52% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 77,235 млрд куб. м.

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