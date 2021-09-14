NI: Россия надеется на открытие «Северного потока — 2» Европой из-за дефицита газа

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Россия надеется, что дефицит газа в Европе заставит её сертифицировать газопровод «Северный поток — 2», пишет журнал National Interest.
NI: Россия надеется на открытие «Северного потока — 2» Европой из-за дефицита газа
  • Reuters
  • © Nord Stream 2

«Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать «Северный поток — 2» (который уже достроен) и запустить его в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

По словам обозревателя журнала, США согласились с ФРГ по газопроводу, чтобы просить у европейских стран пойти на убытки в совместных действиях против Китая.

Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод «Северный поток — 2» будет соответствовать всем условиям и техническим стандартам.

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