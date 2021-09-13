В ЦБ заявили о замедлении роста цен на непродовольственные товары в августе

В Центробанке России заявили, что регулятор зафиксировал в августе замедление месячного роста цен на непродовольственные товары без учёта нефтепродуктов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ.

«Годовая инфляция увеличилась до 6,68% при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов», — отметили в Банке России.

В ЦБ допустили, что это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса.

Ранее ЦБ России опубликовал проект об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-й и период 2023 и 2024 годов.