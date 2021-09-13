Цена газа в Европе превысила $760 за 1000 кубометров

В ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $760 за 1 тыс. кубометров.

Как сообщает ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 13 сентября достигла $760,4 за 1 тыс. куб. м.

Как уточняет агентство, сегодня цена на газ преодолела сразу несколько психологических отметок, начиная от $730 за 1 тыс. куб. м.

Начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников ранее заявил, что экспорт компании в Европу в 2021 году превысит 183 млрд кубометров газа.

«Газпром» в первом полугодии 2021 года увеличил поставки газа в страны Западной Европы на 28,52% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 77,235 млрд куб. м.