Депутат бундестага прокомментировал положение Украины на европейском рынке газа

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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст прокомментировал в беседе RT DE попытки усмотреть в создании «Северного потока — 2» прежде всего исключение Украины из европейского рынка газа.
Депутат бундестага прокомментировал положение Украины на европейском рынке газа
  • Reuters

«Украине стоило бы всегда оплачивать свои счета за газ, тогда недавние проблемы не возникли бы. Но это неприемлемо, когда из-за неоплаченных счетов Украины в заложники попадают европейцы и их политика. Я бы и правда настоятельно порекомендовал ориентироваться на наши собственные интересы», — сказал парламентарий.

Эрнст напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель побывала у президента США Джо Байдена.

Он выразил удовлетворение соглашениями, например, о планируемом энергетическом партнёрстве с Украиной в сфере водородных технологий.

«Большие сомнения у меня вызывает положение о том, что мы должны будем приостановить наши поставки из России или воспрепятствовать им, если Украина не будет выполнять свои обязательства. А это тоже станет причиной конфликта с Россией. Я считаю это неправильным. Но я думаю, что на деле до этого вряд ли дойдёт», — сказал депутат бундестага.

Также Эрнст рассказал, какие экономические интересы стоят за стремлением США и стран Восточной Европы заблокировать работу «Северного потока — 2».

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