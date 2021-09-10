Московские экспортёры увеличили поставки мясной продукции за рубеж на 20%

За шесть месяцев текущего года московские экспортёры поставили за рубеж на 20,7% больше готовой мясной продукции, чем за такой же период в 2020-м. Продукцию экспортировали в 18 стран.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, ранее иностранные партнёры импортировали в основном мясо и субпродукты столичного производства, за первые шесть месяцев этого года поставки выполнили на $29,6 млн.

«Теперь отмечается увеличение спроса на готовые мясные изделия, в отчётном периоде экспортировано товаров на $27,86 млн. Общий экспорт всей московской продукции из мяса составил $57,46 млн», — отметил он.

В апреле руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.