Московские экспортёры увеличили поставки мясной продукции за рубеж на 20%

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За шесть месяцев текущего года московские экспортёры поставили за рубеж на 20,7% больше готовой мясной продукции, чем за такой же период в 2020-м. Продукцию экспортировали в 18 стран.
Московские экспортёры увеличили поставки мясной продукции за рубеж на 20%
  • ©портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, ранее иностранные партнёры импортировали в основном мясо и субпродукты столичного производства, за первые шесть месяцев этого года поставки выполнили на $29,6 млн.

«Теперь отмечается увеличение спроса на готовые мясные изделия, в отчётном периоде экспортировано товаров на $27,86 млн. Общий экспорт всей московской продукции из мяса составил $57,46 млн», — отметил он.

В апреле руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.

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