Московские экспортёры увеличили поставки мясной продукции за рубеж на 20%
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, ранее иностранные партнёры импортировали в основном мясо и субпродукты столичного производства, за первые шесть месяцев этого года поставки выполнили на $29,6 млн.
«Теперь отмечается увеличение спроса на готовые мясные изделия, в отчётном периоде экспортировано товаров на $27,86 млн. Общий экспорт всей московской продукции из мяса составил $57,46 млн», — отметил он.
В апреле руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.