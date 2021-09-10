В Fitch допустили запуск «Северного потока — 2» на полную мощность до конца года
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Он отметил, что проект пока не может работать на полную мощность из-за ограничений, связанных с Газовой директивой ЕС.
«Но не исключено, что, чтобы сподвигнуть «Газпром» к максимизации закачки газа в газохранилища и экспорта в условиях дефицита на рынке и сверхвысоких цен, действие газовой директивы может быть всё же отменено. Это в теории позволило бы трубопроводу заработать на полную мощность уже к концу года», — сказал Маринченко.
Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сроки коммерческих поставок газа через «Северный поток — 2» зависят от позиции немецкого регулятора.
В конце августа стало известно, что суд в ФРГ решил не освобождать Nord Stream 2 от Газовой директивы ЕС.