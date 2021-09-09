В Совфеде заявили о выгоде «Северного потока — 2» для всех

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT материал Handelsblatt, в котором заявляется, что последним препятствием для газопровода «Северный поток — 2» могут стать новые власти Германии и юридические трудности.
В Совфеде заявили о выгоде «Северного потока — 2» для всех
  • © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

«Я думаю, что новые власти Германии не будут самоубийцами, потому что выгода «Северного потока — 2» очевидна всем, даже оппозиционно настроенным силам в Германии», — считает сенатор.

Он отметил, что критика от новых властей возможна.

«Возможно будет какая-то дань моде — покритикуют, пошумят, но, извините, без газа, на фоне его постоянного удорожания, нехватки, в свете предстоящей очередной холодной зимы и полупустых газовых хранилищ, эта карта будет бита сразу», — заключил он.

Ранее Handelsblatt опубликовала материал, в котором говорится о последнем препятствии для газопровода «Северный поток — 2», которым могут стать новые власти Германии и юридические трудности.

Авторы немецкого издания пишут, что смена власти в ФРГ также способна подтолкнуть США к новым санкциям против трубопровода.

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