В Совфеде заявили о выгоде «Северного потока — 2» для всех
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«Я думаю, что новые власти Германии не будут самоубийцами, потому что выгода «Северного потока — 2» очевидна всем, даже оппозиционно настроенным силам в Германии», — считает сенатор.
Он отметил, что критика от новых властей возможна.
«Возможно будет какая-то дань моде — покритикуют, пошумят, но, извините, без газа, на фоне его постоянного удорожания, нехватки, в свете предстоящей очередной холодной зимы и полупустых газовых хранилищ, эта карта будет бита сразу», — заключил он.
Ранее Handelsblatt опубликовала материал, в котором говорится о последнем препятствии для газопровода «Северный поток — 2», которым могут стать новые власти Германии и юридические трудности.
Авторы немецкого издания пишут, что смена власти в ФРГ также способна подтолкнуть США к новым санкциям против трубопровода.