Bloomberg назвал возможные сроки начала поставок газа по «Северному потоку — 2»

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«Газпром» планирует начать поставку газа по первой нитке трубопровода «Северный поток — 2» с 1 октября, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg назвал возможные сроки начала поставок газа по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Как пишет ТАСС, ссылаясь на данные источников Bloomberg, также в компании планируют выполнять прокачку газа по обеим ниткам газопровода к 1 декабря. 

При этом отмечается, что сроки поставок газа в европейскую газотранспортную систему зависят от решения германского регулятора.

6 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней.

Также оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что в Балтийском море осуществлена сварка последней трубы второй нитки «Северного потока — 2».

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