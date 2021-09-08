Bloomberg назвал возможные сроки начала поставок газа по «Северному потоку — 2»
- Reuters
Как пишет ТАСС, ссылаясь на данные источников Bloomberg, также в компании планируют выполнять прокачку газа по обеим ниткам газопровода к 1 декабря.
При этом отмечается, что сроки поставок газа в европейскую газотранспортную систему зависят от решения германского регулятора.
6 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней.
Также оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что в Балтийском море осуществлена сварка последней трубы второй нитки «Северного потока — 2».