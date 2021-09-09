Handelsblatt: перед «Северным потоком — 2» могут появиться новые барьеры

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Немецкая газета Handelsblatt опубликовала материал, в котором заявляется, что последним препятствием для газопровода «Северного потока — 2» могут стать новые власти Германии и юридические трудности.
Handelsblatt: перед «Северным потоком — 2» могут появиться новые барьеры
  • globallookpress.com
  • © Jens Büttner/dpa

«Годами бушевала геополитическая битва за завершение строительства газопровода. Теперь начинается новая: битва за ввод в эксплуатацию и юридическую сертификацию», — пишет издание.

Авторы материала выразили мнение, что смена власти в ФРГ также способна подтолкнуть США к новым санкциям против трубопровода.

Отмечается, что в случае, если федеральное правительство отвернётся от данного проекта, то Еврокомиссия «сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований газовой директивы к Газпрому в полном объеме».

Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует начать поставку газа по первой нитке трубопровода «Северный поток — 2» с 1 октября

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