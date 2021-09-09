Handelsblatt: перед «Северным потоком — 2» могут появиться новые барьеры
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«Годами бушевала геополитическая битва за завершение строительства газопровода. Теперь начинается новая: битва за ввод в эксплуатацию и юридическую сертификацию», — пишет издание.
Авторы материала выразили мнение, что смена власти в ФРГ также способна подтолкнуть США к новым санкциям против трубопровода.
Отмечается, что в случае, если федеральное правительство отвернётся от данного проекта, то Еврокомиссия «сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований газовой директивы к Газпрому в полном объеме».
Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует начать поставку газа по первой нитке трубопровода «Северный поток — 2» с 1 октября