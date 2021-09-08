Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%

Короткая ссылка
Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%, сообщило Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации».
Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«За неделю с 31 августа по 6 сентября инфляция замедлилась до 0,07% (0,09% неделей ранее). В годовом выражении инфляция составила 6,74% по состоянию на 6 сентября», — говорится в документе, его цитирует ТАСС.

Ранее в Банке России сообщили, что «в июле 2021 года годовая инфляция уменьшилась на 0,04 п. п. — до 6,46%».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что инфляция в России станет долгосрочным явлением. По её словам, ЦБ продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить