Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%, сообщило Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации».

«За неделю с 31 августа по 6 сентября инфляция замедлилась до 0,07% (0,09% неделей ранее). В годовом выражении инфляция составила 6,74% по состоянию на 6 сентября», — говорится в документе, его цитирует ТАСС.

Ранее в Банке России сообщили, что «в июле 2021 года годовая инфляция уменьшилась на 0,04 п. п. — до 6,46%».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что инфляция в России станет долгосрочным явлением. По её словам, ЦБ продолжит проводить жёсткую кредитно-денежную политику.