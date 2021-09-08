В Минсельхозе заявили, что стоимость мяса будет снижаться

Минсельхоз сообщил, что стоимость мяса в России будет снижаться после завершения летнего периода и сокращения спроса на эту продукцию.

«В данный момент наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, что в ближайшее время должно отразиться и на рознице, а также стоимости мяса птицы. По оценкам профильных отраслевых союзов, завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо будет способствовать дальнейшему снижению цен», — приводит ТАСС сообщение министерства.

В Минсельхозе отметили, что в августе 2021 года цены производителей на мясо демонстрировали более умеренную динамику относительно розничных.

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