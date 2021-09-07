В Кремле прокомментировали позицию Кудрина по сокращению госсектора экономики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию главы Счётной палаты Алексея Кудрина о необходимости сокращения присутствия государства в экономике.

«Вы знаете, что Кудрин обладает огромным опытом, великолепными экспертными знаниями. Это человек, который на протяжении не одного года оставался лучшим министром финансов в мире, поэтому, конечно, его точка зрения важна», — сказал Песков.

При этом он добавил, что по данному вопросу есть и другие экспертные точки зрения.

Ранее Кудрин выразил мнение, что в стране необходимо сократить госсектор на период посткризисного развития.

Глава Счётной палаты России также заявил, что госсектора должно быть меньше в хозяйственных отраслях: в государственной собственности должно остаться только то, что трудно подвергается рыночным процессам.