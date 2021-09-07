В Кремле прокомментировали позицию Кудрина по сокращению госсектора экономики

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию главы Счётной палаты Алексея Кудрина о необходимости сокращения присутствия государства в экономике.
В Кремле прокомментировали позицию Кудрина по сокращению госсектора экономики
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Вы знаете, что Кудрин обладает огромным опытом, великолепными экспертными знаниями. Это человек, который на протяжении не одного года оставался лучшим министром финансов в мире, поэтому, конечно, его точка зрения важна», — сказал Песков.

При этом он добавил, что по данному вопросу есть и другие экспертные точки зрения.

Ранее Кудрин выразил мнение, что в стране необходимо сократить госсектор на период посткризисного развития.

Глава Счётной палаты России также заявил, что госсектора должно быть меньше в хозяйственных отраслях: в государственной собственности должно остаться только то, что трудно подвергается рыночным процессам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить