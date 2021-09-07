Кудрин рассказал, как экономика России может «повзрослеть»

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин считает, что в стране необходимо сократить госсектор на период посткризисного развития.

Об этом он сообщил в своей статье для журнала «Компания».

«Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — считает Кудрин.

Он обратил внимание на то, что в рейтинге десяти российских крупнейших компаний только четыре частных. Глава Счётной палаты пояснил, что большинство отечественных компаний с госучастием менее пластичны в управлении, так как зависят от бюрократической машины, а в состав совета директоров чаще всего входят чиновники.

«Причём, как показала проверка Счётной палаты, среди них есть настоящие «мультиуправленцы», представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!» — отметил он.

По мнению Кудрина, это негативно влияет на скорость принятия решений и постановку прорывных целей.

«Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом», — говорится в публикации.

Глава Счётной палаты России ранее заявил, что госсектора должно быть меньше в хозяйственных отраслях: в государственной собственности должно остаться только то, что трудно подвергается рыночным процессам.