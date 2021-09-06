В Госдуме прокомментировали ситуацию со строительством «Северного потока — 2»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил в беседе с RT, что завершение строительства «Северного потока — 2» можно назвать «хорошим уроком» украинским деятелям и их союзникам.

«Несмотря на различные ухищрения злопыхателей, которые пытались помешать российскому газопроводу поставлять газ в Европу, «Северный поток — 2» состоялся. И слова нашего министра иностранных дел — это посыл всему западному миру, что с Россией можно договариваться, но «воевать» с ней, в том числе по доставке энергоресурсов, бесполезно и контрпродуктивно», — подчеркнул Бальбек.

По словам депутата, это «хороший урок» украинским деятелям и их союзникам в плане того, что Россия умеет не просто давать слово, но и держать его.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что в Балтийском море осуществлена сварка последней трубы второй нитки «Северного потока — 2».

27 августа сообщалось, что проект газопровода находится на финальной стадии реализации.