Джабаров заявил о важности завершения строительства «Северного потока — 2»

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Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил в беседе с RT, что газопровод «Северный поток — 2» позволит улучшить экономические отношения с Германией благодаря бесперебойным поставкам газа.
Джабаров заявил о важности завершения строительства «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Остаётся всех нас поздравить с завершением проекта, который является не политическим, как пытались изобразить многие на Западе, в том числе Украина, а чисто коммерческим, экономическим проектом», — отметил Джабаров.

По словам сенатора, газопровод гарантирует «бесперебойные поставки газа», что позволит улучшить экономические отношения с Германией.

«Я думаю, это говорит о том, что с Россией надо сотрудничать и ничего кроме пользы от этого сотрудничества ни одна страна в мире не получит», — заключил парламентарий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что в Балтийском море осуществлена сварка последней трубы второй нитки «Северного потока — 2».

27 августа сообщалось, что проект газопровода находится на финальной стадии реализации. 

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