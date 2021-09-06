Общая сумма подписанных на ВЭФ соглашений составила 3,6 трлн рублей

Соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей были подписаны на VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Если говорить о цифрах, то на форуме подписано соглашений на общую сумму 3,6 трлн рублей», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Трутнев, предстоит большая работа для того, чтобы эти деньги пришли в экономику региона.

Со 2 по 4 сентября ВЭФ посетили делегаты из почти 60 стран. Представители власти и предприниматели обсудили вопросы развития экономики Дальнего Востока.

Особый интерес гостей вызвало предложение российского лидера Владимира Путина освободить бизнес на Курилах от налогов на десять лет. Кроме того, глава государства поручил уже с 2022 года открыть регулярные грузовые рейсы по Северному морскому пути.