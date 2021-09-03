Путин заявил о восстановлении экономической жизни в России

Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая жизнь в стране восстанавливается.

«Столь широкое представительство и интерес к развитию российского Дальнего Востока показывают, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло. И Россия открыта к взаимовыгодному партнёрству со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Путин, выступая на сессии ВЭФ.

Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о рентабельности инвестиций в регион.