Трутнев заявил о рентабельности инвестиций в Дальний Восток

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Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о рентабельности инвестиций в регион.
Трутнев заявил о рентабельности инвестиций в Дальний Восток
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«Когда принимались решения о налоговых преференциях для Дальнего Востока, у нас было много противников, которые говорили, что мы хотим огромные деньги вкладывать в небольшое по численности население. Тогда нам помогла поддержка Владимира Владимировича Путина. И мы всё-таки победили», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, средства, которые государство за шесть лет инвестировало в развитие региона, уже вернулись обратно с прибылью.

Как пояснил Трутнев, был затрачен 81 млрд рублей, а вернулось 123 млрд рублей в виде налогов, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что власти России обсуждают возможность освободить предпринимателей, которые инвестируют в экономику Курильских островов, от обязанностей налогоплательщиков.

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