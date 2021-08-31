Трутнев заявил о рентабельности инвестиций в Дальний Восток

Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о рентабельности инвестиций в регион.

«Когда принимались решения о налоговых преференциях для Дальнего Востока, у нас было много противников, которые говорили, что мы хотим огромные деньги вкладывать в небольшое по численности население. Тогда нам помогла поддержка Владимира Владимировича Путина. И мы всё-таки победили», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, средства, которые государство за шесть лет инвестировало в развитие региона, уже вернулись обратно с прибылью.

Как пояснил Трутнев, был затрачен 81 млрд рублей, а вернулось 123 млрд рублей в виде налогов, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что власти России обсуждают возможность освободить предпринимателей, которые инвестируют в экономику Курильских островов, от обязанностей налогоплательщиков.