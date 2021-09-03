Минэнерго России пока не хочет запрещать экспорт бензина

Короткая ссылка
Запрет на экспорт бензина остаётся на повестке, но на данный момент Минэнерго России хочет минимально вмешиваться в рынок, заявил министр энергетики Павел Сорокин.
Минэнерго России пока не хочет запрещать экспорт бензина
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Bychkov

«Все меры, которые могут быть применены, они всегда в повестке, включая запрет на экспорт. Как вы знаете, министерство энергетики внесло соответствующую нормативку, то есть всё это обсуждено, все готовы. Но это очень сильная мера, и поэтому сейчас, поскольку удалось весь экспорт снять благодаря договоренностям, потому что внутренний рынок премиален», — заявил Сорокин в интервью газете «Известия».

По его словам, в случае необходимости, запрет возможен.

Он отметил, что запрет ввести легко, но отменить его после этого значительно тяжелее.

Ранее вице-премьер Александр Новак прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить