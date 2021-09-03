Минэнерго России пока не хочет запрещать экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина остаётся на повестке, но на данный момент Минэнерго России хочет минимально вмешиваться в рынок, заявил министр энергетики Павел Сорокин.

«Все меры, которые могут быть применены, они всегда в повестке, включая запрет на экспорт. Как вы знаете, министерство энергетики внесло соответствующую нормативку, то есть всё это обсуждено, все готовы. Но это очень сильная мера, и поэтому сейчас, поскольку удалось весь экспорт снять благодаря договоренностям, потому что внутренний рынок премиален», — заявил Сорокин в интервью газете «Известия».

По его словам, в случае необходимости, запрет возможен.

Он отметил, что запрет ввести легко, но отменить его после этого значительно тяжелее.

Ранее вице-премьер Александр Новак прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.