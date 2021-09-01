Новак прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

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Вице-премьер Александр Новак прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.
Новак прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
  • © Евгений Переверзев
  • РИА Новости

«Эти дополнительные меры дали то, что на бирже ушёл ажиотаж и цена частично скорректировалась. Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет ещё более нормальной. Поэтому не видим никаких рисков повышения цен и, наоборот, видим тенденцию к восстановлению рынка», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее сообщалось, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердили рекомендации по временному повышению в III квартале 2021 года объёмов минимальных величин биржевых продаж автомобильных бензинов и дизельного топлива.

В июле ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.

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