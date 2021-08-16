Минэнерго и ФАС утвердили рекомендации по продаже топлива на бирже

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Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердили рекомендации по временному повышению в III квартале 2021 года объёмов минимальных величин биржевых продаж автомобильных бензинов и дизельного топлива.
Минэнерго и ФАС утвердили рекомендации по продаже топлива на бирже
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Минэнерго России совместно с ФАС утвердило рекомендации по временному повышению в III квартале 2021 года объёмов минимальных величин биржевых продаж автомобильных бензинов и дизельного топлива дополнительно на 1% к текущим уровням, установленным совместным приказом ФАС и Минэнерго России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго.

Отмечается, что ведомства «рекомендуют компаниям принять меры по ежедневной реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в объёмах не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от объёма их производства с соблюдением требований по регулярности и равномерности таких продаж».

Ранее сообщалось, что ФАС и Минэнерго продолжают осуществлять постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке моторного топлива для поддержания топливообеспечения регионов на стабильном уровне с учётом необходимости проведения плановых ремонтных работ на заводах, а также в условиях возникновения внештатных ситуаций.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Inforeactor рассказал о факторах, влияющих на цены на бензин.

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