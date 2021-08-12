ФАС и Минэнерго ведут мониторинг ситуации на топливном рынке

ФАС и Минэнерго продолжают осуществлять постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке моторного топлива для поддержания топливообеспечения регионов на стабильном уровне с учётом необходимости проведения плановых ремонтных работ на заводах, а также в условиях возникновения внештатных ситуаций.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ФАС.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что «производства нефтепродуктов на заводах достаточно для полного удовлетворения текущего спроса на топливо с учетом смещения графика ремонта на Рязанской НХК, переориентации части экспорта бензина Киришского НПЗ ПАО «Сургутнефтегаз» на внутренний рынок по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России, а также существенного превышения всеми производителями минимальной величины реализации моторного топлива на бирже».

По его словам, нефтяные компании начали выполнять рекомендации штаба Минэнерго по использованию запасов бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, поскольку текущий уровень запасов топлива находится на достаточном высоком для сезона уровне.

В свою очередь, глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что «в целях анализа факторов, влияющих на изменение оптовых цен на нефтепродукты, а также стратегий, которые бы могли привести нарушению антимонопольного законодательства, в том числе к росту цен на нефтепродукты, служба запросила у нефтяных компаний реестр заключенных договоров на поставку и закупку нефтепродуктов, чтобы выявить объёмы, приобретаемые третьими лицами в интересах этих нефтяных компаний и аффилированных с ними лиц».

Он рассказал, что «также ФАС провела внеплановые проверки нефтетрейдеров и запросила у них аналогичную информацию».

«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа полученных сведений будет приняты меры реагирования», — добавил Шаскольский.

Ранее вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти,​ аналитиками и экспертами отрасли о текущей ситуации на топливном рынке прокомментировал ситуацию с биржевыми ценами на нефтепродукты.

В конце июля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба на фоне роста биржевых цен на топливо проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Inforeactor рассказал о факторах, влияющих на цены на бензин.