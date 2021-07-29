ФАС сообщила о внеплановых проверках нефтетрейдеров
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении ведомства.
«В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
В службе уточнили, что проверки проводятся на основании мониторинга биржевых индикаторов цен на нефтепродукты.
Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Inforeactor рассказал о факторах, влияющих на цены на бензин.