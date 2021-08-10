Новак прокомментировал ситуацию с биржевыми ценами на нефтепродукты

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти,​ аналитиками и экспертами отрасли о текущей ситуации на топливном рынке прокомментировал ситуацию с биржевыми ценами на нефтепродукты.

Его заявление опубликовано на сайте кабмина.

«Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется. При этом нефтяные компании могут и должны оказать содействие стабилизации оптового рынка», — заявил Новак.

По его словам, «этому в первую очередь будет способствовать равномерное увеличение предложения нефтепродуктов на бирже».

«Мы уже приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%. В частности, увеличение предложения можно обеспечить за счёт накопленных запасов топлива. Также считаю целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли», — рассказал вице-премьер.

Он пояснил, что, «в частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии».

«Также поручаю Минэнерго России скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период», — сказал Новак.

В конце июля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба на фоне роста биржевых цен на топливо проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Inforeactor рассказал о факторах, влияющих на цены на бензин.