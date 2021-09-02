Миллер рассказал о возможности поставок газа по «Северному потоку — 2» до конца 2021 года

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что первый газ по трубопроводу «Северный поток — 2» может быть поставлен до конца текущего года.

Reuters

«До конца этого года... можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» на европейский рынок», — приводит ТАСС слова Миллера. По его словам, с российской стороны созданы все необходимые мощности для запуска газопровода. Ранее глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов высказался о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2». 27 августа сообщалось, что проект газопровода находится на финальной стадии реализации.