Миллер рассказал о возможности поставок газа по «Северному потоку — 2» до конца 2021 года

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что первый газ по трубопроводу «Северный поток — 2» может быть поставлен до конца текущего года.
Миллер рассказал о возможности поставок газа по «Северному потоку — 2» до конца 2021 года
  • Reuters

«До конца этого года... можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» на европейский рынок», — приводит ТАСС слова Миллера.

По его словам, с российской стороны созданы все необходимые мощности для запуска газопровода.

Ранее глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов высказался о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2».

27 августа сообщалось, что проект газопровода находится на финальной стадии реализации. 

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