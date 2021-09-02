В Росрыболовстве прогнозируют снижение цен на красную икру
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- РИА Новости
По его словам, в этом году в стране выловили достаточно большой объём рыбы — порядка 500 тыс. т (в 2020 году было около 300 тыс. т).
«То есть объём предложения будет значительный. И понятно, что так или иначе цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», — сказал Шестаков РБК.
Он пояснил, что пока этого не происходит, поскольку путина только заканчивается и логистически не вся продукция поступила в массовом объёме на внутренний рынок.
Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин также высказал мнение, что в октябре свежая красная икра должна массово дойти до магазинов в центральной части России и цены на неё немного снизятся.