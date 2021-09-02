В Росрыболовстве прогнозируют снижение цен на красную икру

Цены на красную икру и рыбу в России будут снижаться, заявил на полях Восточного экономического форума глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, в этом году в стране выловили достаточно большой объём рыбы — порядка 500 тыс. т (в 2020 году было около 300 тыс. т).

«То есть объём предложения будет значительный. И понятно, что так или иначе цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», — сказал Шестаков РБК.

Он пояснил, что пока этого не происходит, поскольку путина только заканчивается и логистически не вся продукция поступила в массовом объёме на внутренний рынок.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин также высказал мнение, что в октябре свежая красная икра должна массово дойти до магазинов в центральной части России и цены на неё немного снизятся.