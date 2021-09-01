Сечин и министр нефти и газа Индии обсудили проект «Восток Ойл»

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках переговоров с министром нефти и природного газа, министром строительства и городского хозяйства Индии Хардипом Сингхом Пури обсудил вопросы реализации двустороннего сотрудничества совместных проектов, в частности «Восток Ойл».
Сечин и министр нефти и газа Индии обсудили проект «Восток Ойл»
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Обсуждались вопросы реализации совместных проектов, развития сотрудничества в области нефте- и газодобычи, нефтепереработки и нефтехимии, реализации углеводородов», — сообщает пресс-служба «Роснефти».

В ходе встречи была проведена презентация флагманского проекта «Роснефть» — «Восток Ойл», который реализуется в Красноярском крае.

Сечин рассказал Пури о базовых параметрах проекта и его конкурентных преимуществах.

Отмечается, что стороны активно развивают сотрудничество по добыче, нефтепереработке и реализации нефтепродуктов.

В марте сообщалось, что проект «Восток Ойл» не предусматривает использование долгосрочного государственного финансирования.

В ноябре прошлого года Сечин доложил российскому лидеру Владимиру Путину о реализации проекта «Восток Ойл».

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