Сечин и министр нефти и газа Индии обсудили проект «Восток Ойл»
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- РИА Новости
«Обсуждались вопросы реализации совместных проектов, развития сотрудничества в области нефте- и газодобычи, нефтепереработки и нефтехимии, реализации углеводородов», — сообщает пресс-служба «Роснефти».
В ходе встречи была проведена презентация флагманского проекта «Роснефть» — «Восток Ойл», который реализуется в Красноярском крае.
Сечин рассказал Пури о базовых параметрах проекта и его конкурентных преимуществах.
Отмечается, что стороны активно развивают сотрудничество по добыче, нефтепереработке и реализации нефтепродуктов.
В марте сообщалось, что проект «Восток Ойл» не предусматривает использование долгосрочного государственного финансирования.
В ноябре прошлого года Сечин доложил российскому лидеру Владимиру Путину о реализации проекта «Восток Ойл».