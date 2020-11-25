Сечин доложил Путину о реализации проекта «Восток Ойл»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале практической реализации проекта «Восток Ойл».

Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Он поблагодарил главу государства за уделяемое проекту внимание и поддержку.

Также Сечин выразил Путину особую благодарность за «принятие закона, который создал инвестиционные льготы для проекта».

«Это позволило создать эффективную экономическую модель. И сейчас я вам с большим удовольствием докладываю о начале практической реализации проекта», — сказал он.

По словам Сечина, сегодня в соответствии с графиком ведутся поисково-разведочные работы по подготовке ресурсной базы и её развитию.

«Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок, их на первом этапе реализации будет до 150. Также готовится площадка для установок сбора и подготовки нефти», — сказал он.

Сечин добавил, что «завершены проектно-изыскательские работы по строительству магистрального трубопровода — 700 км, 770 даже получается км — и порта Север».

«В первую очередь проекты позволят обеспечить добычу, транспортировку и перевалку до 50 млн т нефти в год; вторая очередь — до 100 млн т», — заявил он.

В августе во время обсуждения проекта «Восток Ойл» Сечин подарил Путину бутылку с первой нефтью, добытой на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения.